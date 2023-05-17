Алтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алтухов ИВАН ИВАНОВИЧ
Мать: Алтухова ОЛЬГА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко АРИНА ЕВГЕНИЕВНА
Отец ребёнка: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко МАКСИМ ЕВГЕНИЕВИЧ
Отец ребёнка: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ