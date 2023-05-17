Алтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА

Алтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алтухов ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать: Алтухова ОЛЬГА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко АРИНА ЕВГЕНИЕВНА

Отец ребёнка: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошниченко МАКСИМ ЕВГЕНИЕВИЧ

Отец ребёнка: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко ЕВГЕНИЙ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close