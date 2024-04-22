Ивохина (Курицина) Афимия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1971
Отец: Курицын Петр Иванович
Мать: Курицына Тамара Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1990
Дочь: Соломойченко Юлия
Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович
Рождение ребёнка
04.11.1994
Дочь: Яна Александровна
Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович
Рождение ребёнка
31.05.1996
Дочь: Полина Александровна
Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно