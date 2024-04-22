Ивохина (Курицина) Афимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивохина (Курицина) Афимия Петровна

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Место рождения

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

11.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1971

Отец: Курицын Петр Иванович

Мать: Курицына Тамара Петровна

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.01.1990

Дочь: Соломойченко Юлия

Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович

Рождение ребёнка
04.11.1994

Дочь: Яна Александровна

Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович

Рождение ребёнка
31.05.1996

Дочь: Полина Александровна

Отец ребёнка: Ивохин Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивохин Александр Викторович

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