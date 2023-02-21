Мокрушин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Мокрушин Василей Матвеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Устинья Павловна
Мать ребёнка: Мокрушина Марфа Титовна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Мокрушина Марфа Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрушина Марфа Титовна
Смерть
Неизвестно