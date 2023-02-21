Мокрушин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мокрушин Василей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Устинья Павловна

Мать ребёнка: Мокрушина Марфа Титовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мокрушин Филип Павлович

Мать ребёнка: Мокрушина Марфа Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Марфа Титовна

Смерть
Неизвестно
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