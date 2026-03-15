Плишкин Николай Максимович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Плишкин Николай Максимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1828, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Плишкина Наталья Фокиевна1828 г.р.
Дети
Плишкин Дмитрий Николаевич1848 г.р.
Плишкин Терентий Николаевич1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плишкина Наталья Фокиевна

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1848

Сын: Плишкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1850

Сын: Плишкин Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1853

Сын: Плишкин Аверьян Николаевич

Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Плишкина) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.

Дочь: Мухачева (Плишкина) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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