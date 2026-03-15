Плишкин Николай Максимович
мужской, родился 1828, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Плишкина Наталья Фокиевна1828 г.р.
Дети
Плишкин Дмитрий Николаевич1848 г.р.
Плишкин Терентий Николаевич1850 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плишкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плишкин Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плишкин Аверьян Николаевич
Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Плишкина) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.
Дочь: Мухачева (Плишкина) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Плишкина Наталья Фокиевна
Смерть
Неизвестно