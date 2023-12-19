Григорьян Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Попков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Попков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Викторович
Отец ребёнка: Попков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Викторович
Отец ребёнка: Попков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Виктор
Смерть
Неизвестно