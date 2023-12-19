Григорьян Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьян Зинаида Григорьевна

Григорьян Зинаида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьянц Григорий Михайлович

Мать: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Попков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Попков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Викторович

Отец ребёнка: Попков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Викторович

Отец ребёнка: Попков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Виктор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.