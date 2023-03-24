Стасевич Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтасевич Валентина

Стасевич Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погребняк Валентин Терентьевич

Отец ребёнка: Погребняк Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова-Однофамилец Элеонора Терентьевна

Отец ребёнка: Погребняк Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погребняк Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Погребняк Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Галина Терентьевна

Отец ребёнка: Погребняк Терентий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close