Стасевич Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погребняк Валентин Терентьевич
Отец ребёнка: Погребняк Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова-Однофамилец Элеонора Терентьевна
Отец ребёнка: Погребняк Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погребняк Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Погребняк Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Галина Терентьевна
Отец ребёнка: Погребняк Терентий