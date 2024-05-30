Ковалева (Еремина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Еремина) Анна Степановна

Место рождения

Благословенная станица Оренбургской губернии

Дата рождения

20.01.1857 ст.

Дата смерти

28.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1857 ст.

Отец: Еремин Степан Михайлович

Мать: Еремина Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первушкина-Данковцева (Ковалева) Надежда

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинцева-Чернева (Ковалева) Евдокия

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутавина (Ковалева) Мария

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Николай

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: Тырсина (Ковалева) Пелагея

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Ковалев Дмитрий

Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич

Смерть
28.03.1907 ст.
умерла от чахотки 50 лет

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