Ковалева (Еремина) Анна Степановна
Место рожденияБлагословенная станица Оренбургской губернии
Дата рождения20.01.1857 ст.
Дата смерти28.03.1907 ст.
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первушкина-Данковцева (Ковалева) Надежда
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинцева-Чернева (Ковалева) Евдокия
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутавина (Ковалева) Мария
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Николай
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Тырсина (Ковалева) Пелагея
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Рождение ребёнка
03.02.1894
Сын: Ковалев Дмитрий
Отец ребёнка: Ковалев Родион Матвеевич
Смерть
28.03.1907 ст.
умерла от чахотки 50 лет