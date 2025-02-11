Зенин Семён Маркович 28.04.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Семён Маркович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.04.1834

умер 17.05.1899

Отец
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Мать
Зенина Софья Трофимовна1805 г.р.
Супруги
Зенина (Панкова) Матрона Денисовна1833 г.р.
Дети
Зенин Прокопий Семёнович1856 г.р.
Зайцева (Зенина) Ефросинья Семёновна1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1834

Отец: Зенин Марк Семёнович

Мать: Зенина Софья Трофимовна

Бракосочетание
25.01.1853

Жена: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зенин Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Зайцева (Зенина) Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Зенин Семён Семёнович

Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Рождение ребёнка
10.01.1864

Сын: Зенин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Рождение ребёнка
05.02.1870

Сын: Зенин Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна

Смерть
17.05.1899

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