Зенин Семён Маркович
мужской, родился 28.04.1834
умер 17.05.1899
ОтецЗенин Марк Семёнович1804 г.р.
МатьЗенина Софья Трофимовна1805 г.р.
Супруги
Зенина (Панкова) Матрона Денисовна1833 г.р.
Дети
Зенин Прокопий Семёнович1856 г.р.
Зайцева (Зенина) Ефросинья Семёновна1858 г.р.Показать еще 3
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Рождение
28.04.1834
Отец: Зенин Марк Семёнович
Мать: Зенина Софья Трофимовна
Бракосочетание
25.01.1853
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Зайцева (Зенина) Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна
Рождение ребёнка
15.07.1861
Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна
Рождение ребёнка
10.01.1864
Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна
Рождение ребёнка
05.02.1870
Мать ребёнка: Зенина (Панкова) Матрона Денисовна
Смерть
17.05.1899