Юдин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Михаил

Юдин Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина (Соловьева) Ольга Николаевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина (Соловьева) Ольга Николаевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.