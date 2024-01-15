Карпов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1896
Дата смерти10.11.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896
Отец: Карпов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Мария Алексеевна
Смерть
10.11.1974
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область