Карпов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1896

Дата смерти

10.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896

Отец: Карпов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Михаил Дмитреевич

Мать ребёнка: Карпова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Мария Алексеевна

Смерть
10.11.1974
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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