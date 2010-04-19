Михаличева (Гусева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаличева (Гусева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Барское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.07.1921

Дата смерти

19.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1921

Отец: Гусев Николай

Мать: Гусева Мария Александровна

Барское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Неверова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Михаличев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Михаличева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Михаличев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
11.09.1951

Дочь: Михаличева Галина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаличев Михаил Егорович

Смерть
19.04.2010
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