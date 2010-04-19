Михаличева (Гусева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1921
Дата смерти19.04.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1921
Отец: Гусев Николай
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Неверова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Михаличев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Михаличева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Михаличев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1951
Дочь: Михаличева Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2010