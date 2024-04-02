Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Николаевна

Место рождения

Норова Гора, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Норова Гора, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Агафон Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Николай Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1870 ст.

Сын: Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.

Дочь: Екатерина Михеевна

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Сын: Василий Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Сын: Федор Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Сын: Капитон Михеевич

Отец ребёнка: Михей Егорович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Егорович

Смерть
Неизвестно
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