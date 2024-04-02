Степанида Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Рождение ребёнка
1862
Сын: Агафон Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Николай Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1870 ст.
Сын: Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.
Дочь: Екатерина Михеевна
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Сын: Василий Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.
Сын: Федор Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Сын: Капитон Михеевич
Отец ребёнка: Михей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Егорович
Смерть
Неизвестно