Вьялкина (Латкина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1926
Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1928
Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно