Вьялкина (Латкина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Латкина) Евдокия Петровна

Место рождения

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Вьялкин Игорь Матвеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Вьялкин Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.06.1928

Сын: Вьялкин Юлий Матвеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вьялкин Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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