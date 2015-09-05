Хамитов Рауф Латыфович
Место рождения
Дата рождения16.08.1928
Дата смерти05.09.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928
Отец: Хамитов Латыф Гарифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова Хабиба Фаизовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1951
Рождение ребёнка
16.02.1953
Рождение ребёнка
03.01.1956
Рождение ребёнка
30.03.1959
Мать ребёнка: Хамитова Хабиба Фаизовна
Смерть
05.09.2015