Хамитов Рауф Латыфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамитов Рауф Латыфович

Хамитов Рауф Латыфович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1928

Дата смерти

05.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928

Отец: Хамитов Латыф Гарифович

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Хабиба Фаизовна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Хабиба Фаизовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Хабиба Фаизовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Хабиба Фаизовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1959

Сын: Хамитов Наиль Рауфович

Мать ребёнка: Хамитова Хабиба Фаизовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.09.2015
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.