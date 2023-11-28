Рябцева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тамыгина Анна
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Рождение ребёнка
02.11.1880
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Рябцев Николай
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Рождение ребёнка
07.02.1885
Дочь: Шарова Мария
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: Клычкова Ульяна
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Осипова Анна
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябцев Алексей
Отец ребёнка: Рябцев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябцев Григорий
Смерть
Неизвестно