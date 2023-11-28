Рябцева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тамыгина Анна

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Рождение ребёнка
02.11.1880

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Рябцев Николай

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Шарова Мария

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: Клычкова Ульяна

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Осипова Анна

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Алексей

Отец ребёнка: Рябцев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Григорий

Смерть
Неизвестно
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