Свешникова (Гусева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Гусева) Наталья Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.12.1829

Муж: Свешников Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.09.1830

Сын: Свешников Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.08.1833

Сын: Свешников Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.09.1834

Дочь: (Свешникова) Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.11.1835

Сын: Свешников Платон Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.04.1837

Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Смерть
После 1850

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