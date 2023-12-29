Свешникова (Гусева) Наталья Петровна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.12.1829
Рождение ребёнка
03.09.1830
Сын: Свешников Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.08.1833
Сын: Свешников Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.09.1834
Дочь: (Свешникова) Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.11.1835
Сын: Свешников Платон Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.04.1837
Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Смерть
После 1850