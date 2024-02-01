Кузьмина Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.2009

Сын: Кузьмин Максим Денисович

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Денис Олегович

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