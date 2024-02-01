Кузьмина Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2009
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Олегович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Олегович
Бракосочетание
Неизвестно