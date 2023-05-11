Левченко Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Владимир Лаврентьевич
Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна
Смерть
1943