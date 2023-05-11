Левченко Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Владимир Лаврентьевич

Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Левченко Василиса Ефимовна

Смерть
1943
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