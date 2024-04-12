Иванова Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ромашин Тарас Фомич
Отец ребёнка: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ромашин Мина Фомич
Отец ребёнка: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ромашин Ефим Фомич
Отец ребёнка: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно