Прокопова (Морокова) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Отец: Мороков Алексей
Мать: Морокова Антонина
Уроженка Коми АССР Летский район, деревня Летка
Работа или профессия
С 16.09.1942 по 19.09.1946
Принята на работу на Печорскую фабрику №9 "Русские Самоцветы" на должность нормировщик
Образование
С 19.09.1946 по 30.06.1948
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Обучение в Архангельском техникуме советской торговли Министерства Торговли РСФСР по специализации бухгалтер (Диплом № 083038)
Работа или профессия
С 05.08.1948 по 16.10.1974
Принята на работу в столовую №1 на должность бухгалтер
Бракосочетание
21.03.1953
Свидетельство о браке № 038111 запись акта № 43
Рождение ребёнка
03.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопов Семен Ефимович
Работа или профессия
С 1974
Назначена пенсия по стажу и присвоено звание "Ветеран Труда"
Работа или профессия
С 21.03.1975 по 20.05.1975
Временно принята на работу на комбинат Печенганикель на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 25.09.1978 по 15.11.1978
Временно принята на работу в столовую №2 на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 15.05.1979 по 13.07.1979
Временно принята на работу в столовую №2 на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 01.04.1980 по 10.09.1981
Временно принята на работу в столовую №1 на должность управления - начальник бухгалтерии отдела общепита
Место жительства
15.06.1984
Уволена по собственному желанию в связи с выездом (переезд в Псков)
Место жительства
С ?.07.1984 по 08.08.2008
Смерть
08.08.2008
Кладбище "Орлецы №3"