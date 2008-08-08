Прокопова (Морокова) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопова (Морокова) Ульяна Алексеевна

Прокопова (Морокова) Ульяна Алексеевна

Место рождения

Летка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: Мороков Алексей

Мать: Морокова Антонина

Летка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Уроженка Коми АССР Летский район, деревня Летка
Работа или профессия
С 16.09.1942 по 19.09.1946
Принята на работу на Печорскую фабрику №9 "Русские Самоцветы" на должность нормировщик
Образование
С 19.09.1946 по 30.06.1948
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Обучение в Архангельском техникуме советской торговли Министерства Торговли РСФСР по специализации бухгалтер (Диплом № 083038)
Работа или профессия
С 05.08.1948 по 16.10.1974
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Принята на работу в столовую №1 на должность бухгалтер
Бракосочетание
21.03.1953

Муж: Прокопов Семен Ефимович

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Свидетельство о браке № 038111 запись акта № 43
Рождение ребёнка
03.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопов Семен Ефимович

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Работа или профессия
С 1974
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Назначена пенсия по стажу и присвоено звание "Ветеран Труда"
Работа или профессия
С 21.03.1975 по 20.05.1975
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Временно принята на работу на комбинат Печенганикель на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 25.09.1978 по 15.11.1978
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Временно принята на работу в столовую №2 на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 15.05.1979 по 13.07.1979
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Временно принята на работу в столовую №2 на должность бухгалтер
Работа или профессия
С 01.04.1980 по 10.09.1981
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Временно принята на работу в столовую №1 на должность управления - начальник бухгалтерии отдела общепита
Место жительства
15.06.1984
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Уволена по собственному желанию в связи с выездом (переезд в Псков)
Место жительства
С ?.07.1984 по 08.08.2008
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
08.08.2008
Псков, город Псков, Псковская область
Кладбище "Орлецы №3"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close