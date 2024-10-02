Rahkonen Yrjänä (Göran)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rahkonen Matti Yrjänänpoika?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Paija (Rahkonen (Rahkoin)) Maria Yrjänäntytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно