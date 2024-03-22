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Литвиненко Никифор Игнатов

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Литвиненко Игнат

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Литвиненко Прохор Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Литвиненко Николай Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1811 ст.

Сын: Литвиненко Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиненко Устинья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
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