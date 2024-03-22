Литвиненко Никифор Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Литвиненко Игнат
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Литвиненко Прохор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Литвиненко Николай Никифоров
Рождение ребёнка
Около ?.05.1811 ст.
Сын: Литвиненко Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно