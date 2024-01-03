Николаева Зайнитдинова Наталья Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайнитдинов Альберт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Эдуард
Отец ребёнка: не указан