Сергей Васильев
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рождения1798
Дата смертиПо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Василий Ефремов
Мать: Дарья Федотова
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Сергеева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Сергеев
Мать ребёнка: Анна Яковлева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Смерть
По 1858