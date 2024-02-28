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Сергей Васильев

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

По 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Василий Ефремов

Мать: Дарья Федотова

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Сергеева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гладков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Сергеев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Василий Сергеев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Смерть
По 1858
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