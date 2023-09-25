Ефремова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Ефремов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Ефремов Борис
Рождение ребёнка
10.05.1964
Отец ребёнка: Ефремов Борис