Ефремова Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Ефремов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Ефремов Борис

Рождение ребёнка
10.05.1964

Сын: Ефремов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Ефремов Борис

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