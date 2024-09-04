(Алгазина) Ирина Ерофеевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения17.04.1912
Дата смерти04.12.1912
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.04.1912 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.6 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Апреля семнадцатова числа тысчща деветьцо... Показать все