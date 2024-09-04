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(Алгазина) Ирина Ерофеевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

17.04.1912

Дата смерти

04.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912

Отец: Алгазин Ерофей Григорьевич

Мать: Алгазина Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.04.1912 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.6 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Апреля семнадцатова числа тысчща деветьцо... Показать все
Смерть
04.12.1912

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