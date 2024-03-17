Шарова Агафья Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1840 по 1844 ст.
Дата смерти11.02.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1844 ст.
Отец: Евграф Авксентьевич
Мать: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Дочь: Соколова (Шарова) Синклитикия Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
?.06.1870 ст.
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.
Дочь: Шарова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
26.08.1882 ст.
Дочь: Шарова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.
Дочь: Шарова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович
Смерть
11.02.1884 ст.