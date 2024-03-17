Шарова Агафья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова Агафья Евграфовна

Шарова Агафья Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1840 по 1844 ст.

Дата смерти

11.02.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1844 ст.

Отец: Евграф Авксентьевич

Мать: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Дочь: Соколова (Шарова) Синклитикия Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.

Сын: Шаров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1870 ст.

Сын: Шаров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.

Дочь: Шарова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1880 ст.

Сын: Шаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1882 ст.

Дочь: Шарова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.

Дочь: Шарова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Ефимович

Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Смерть
11.02.1884 ст.
Константинцево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.