Холодов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1919
Дата смерти03.10.1999
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919
Отец: Холодов Яков
Мать: Холодова Просковья
Рождение ребёнка
12.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна
Смерть
03.10.1999