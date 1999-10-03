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Холодов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1919

Дата смерти

03.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919

Отец: Холодов Яков

Мать: Холодова Просковья

Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна

Смерть
03.10.1999

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