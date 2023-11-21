Белошапка Дмитрий Самоилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белошапка Дмитрий Самоилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

14.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Белошапка Самуил Г.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Алексеевна

СССР, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Алексеевна

Смерть
14.12.1942
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