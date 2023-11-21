Белошапка Дмитрий Самоилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти14.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Белошапка Самуил Г.
Рождение ребёнка
20.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Алексеевна
СССР, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Алексеевна
Смерть
14.12.1942