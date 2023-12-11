Тихонов Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти08.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: Тихонов Алексей Федорович
Мать: Тихонова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Тот Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1964
Дочь: Витченко Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
03.02.1972
Дочь: Пузынина Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1994