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Тихонов Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

08.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Тихонов Алексей Федорович

Мать: Тихонова Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Тот Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1964

Дочь: Витченко Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
03.02.1972

Дочь: Пузынина Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Тихонова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Любовь Алексеевна

Смерть
08.03.1994
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