Ямбаршева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямбаршева Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1983

Отец: не указан

Мать: Лямушкина Наталья Дмитриевна

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