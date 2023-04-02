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Поздеева Василиста Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Род Кониных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поздеева) Василиса (Васса) Алексеевна

Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Поздеев Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Поздеева Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Поздеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
08.05.1905

Сын: Поздеев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович

Смерть
1941
в последние годы жизни была слепой из-за глаукомы

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