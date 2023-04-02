Поздеева Василиста Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Род Кониных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поздеева) Василиса (Васса) Алексеевна
Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Поздеева Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
08.05.1905
Сын: Поздеев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Поздеев Алексей Максимович
Смерть
1941
в последние годы жизни была слепой из-за глаукомы