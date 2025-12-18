Chaplin Nikon Ievlevich
мужской, родился До 1673, Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство
ОтецЧаплин Иев ГригорьевичДо 1643 г.р.
Супруги
Чаплин (Исканская) Стефанида ЕвстратовнаДо 1673 г.р.
Дети
Chaplin Mikhail NikonovichНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1673
Отец: Чаплин Иев Григорьевич
Мать: не указана
Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chaplin Mikhail Nikonovich
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1693
Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство