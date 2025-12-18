Chaplin Nikon Ievlevich До 1673 — найти родственников по фамилии на Familio
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Chaplin Nikon Ievlevich

Автор
ФА
Аксёнов Ф.

мужской, родился До 1673, Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство

Отец
Чаплин Иев ГригорьевичДо 1643 г.р.
Супруги
Чаплин (Исканская) Стефанида ЕвстратовнаДо 1673 г.р.
Дети
Chaplin Mikhail NikonovichНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1673

Отец: Чаплин Иев Григорьевич

Мать: не указана

Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chaplin Mikhail Nikonovich

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1693

Жена: Чаплин (Исканская) Стефанида Евстратовна

Городище, Окологородный стан, Рязанский уезд, Русское государство

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