Васильев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Михаил Иванович

Васильев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1883 ст.

Дата смерти

15.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883 ст.

Отец: Васильев Иван Григорьевич

Мать: Васильева Агафья

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чернева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Агриппина Степановна

Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Агриппина Степановна

Смерть
15.07.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close