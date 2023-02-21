Васильев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1883 ст.
Дата смерти15.07.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883 ст.
Отец: Васильев Иван Григорьевич
Мать: Васильева Агафья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чернева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Агриппина Степановна
Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1956