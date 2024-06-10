Малашкина (Садкова) Галина Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Бракосочетание
17.02.1973
Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1975
Сын: Малашкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Малашкин Александр Валерианович
Рождение ребёнка
1984
Сын: Малашкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Малашкин Александр Валерианович