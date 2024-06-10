Малашкина (Садкова) Галина Киприяновна 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалашкина (Садкова) Галина Киприяновна

Малашкина (Садкова) Галина Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Садков Киприан Акимович

Мать: Садкова (Лобанова) Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
17.02.1973

Муж: Малашкин Александр Валерианович

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1975

Сын: Малашкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Малашкин Александр Валерианович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Малашкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Малашкин Александр Валерианович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.