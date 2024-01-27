Тумасова Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1953
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Смерть
2007
Ставропольский край, г. Георгиевск