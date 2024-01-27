Тумасова Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумасова Наталия Николаевна

Тумасова Наталия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1953

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Смерть
2007
Ставропольский край, г. Георгиевск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close