Дроздова Нина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 01.11.1987 по 31.12.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1933
Сын: Дроздов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1934 по 1942
Отец ребёнка: Дроздов Иван Тимофеевич
Смерть
С 01.11.1987 по 31.12.1987