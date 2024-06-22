Дроздова Нина Кузьминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дроздова Нина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 01.11.1987 по 31.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1933

Сын: Дроздов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Тимофеевич

Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
С 1934 по 1942

Сын: Дроздов Николай Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Тимофеевич

Смерть
С 01.11.1987 по 31.12.1987
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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