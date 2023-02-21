Борищук ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борищук ?

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Жора

Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Марк

Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Андрей

Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борищук Глафира Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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