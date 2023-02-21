Борищук ?
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Жора
Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Марк
Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Андрей
Мать ребёнка: Борищук Глафира Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно