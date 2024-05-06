Чугин Григорий Павлович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чугин Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Чугин Павел Касьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугина Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Чугина Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чугин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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