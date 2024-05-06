Чугин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Чугин Павел Касьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугина Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Чугина Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Чугина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно