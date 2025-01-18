Иванов Николай Александрович
мужской, родился До 22.08.1902 ст.
умер ?.05.1902 ст.
Супруги
Иванова Мария ДмитриевнаДо 22.08.1902 ст. г.р.
Дети
(Иванова) Наталия Николаевна22.08.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 22.08.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Дмитриевна
Смерть
?.05.1902 ст.
Восприемник
22.08.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
22.08.1902 ст.
Дочь: (Иванова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область