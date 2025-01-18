Иванов Николай Александрович До 22.08.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Николай Александрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 22.08.1902 ст.

умер ?.05.1902 ст.

Супруги
Иванова Мария ДмитриевнаДо 22.08.1902 ст. г.р.
Дети
(Иванова) Наталия Николаевна22.08.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 22.08.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Дмитриевна

Смерть
?.05.1902 ст.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-J3JP?cat=752387&i=73

Восприемник
22.08.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

У Наталии Николаевны Ивановой https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-J3JP?cat=752387&i=73

Рождение ребёнка
22.08.1902 ст.

Дочь: (Иванова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-J3JP?cat=752387&i=73

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