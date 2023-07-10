Хворостенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хворостенко Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Хворостенко (Федорова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хворостенко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Хворостенко (Федорова) Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно