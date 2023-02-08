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Власов Егор

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Власов Леонтий

Мать: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Ксения

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Власова) Агафья

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Власова) Параскева

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Власова) Евфимия

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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