Власов Егор
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Власов Леонтий
Мать: Власова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Власова) Агафья
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Власова) Параскева
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Власова) Евфимия
Мать ребёнка: Власова Ксения
Смерть
Неизвестно