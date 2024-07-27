Ломовцев Гурий Иванов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ломовцев Иван Никифоров
Мать: Ломовцева Анна Андреева
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ломовцева Мария Гурьянова
Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.10.1866 ст.
Дочь: Ломовцева Афанасия Иванова
Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
17.08.1867 ст.
Дочь: Ломовцева Евдокия Гурьянова
Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно