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Ломовцев Гурий Иванов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ломовцев Иван Никифоров

Мать: Ломовцева Анна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1862

Жена: Ломовцева Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ломовцев Иван Гурьянов

Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ломовцева Мария Гурьянова

Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1866 ст.

Дочь: Ломовцева Афанасия Иванова

Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1867 ст.

Дочь: Ломовцева Евдокия Гурьянова

Мать ребёнка: Ломовцева Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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