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Михайла Ильин

Место рождения

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.01.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.01.1805 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемников был того же ведомства и деревни кр-н Иван Михайлов
Рождение
05.01.1805 ст.

Отец: Илья Григорьев

Мать: Анна Алексеева

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1822 ст.

Сын: Филипп Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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