Михайла Ильин
Место рождения
Дата рождения05.01.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.01.1805 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемников был того же ведомства и деревни кр-н Иван Михайлов
Рождение
05.01.1805 ст.
Отец: Илья Григорьев
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
01.11.1822 ст.
Сын: Филипп Михайлов
Смерть
Неизвестно