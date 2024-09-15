Унтила (Донос) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Донос Лукиян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Унтила Георгий
Отец ребёнка: Унтила Иоанн
Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Адырова (Унтила) ??Екатерина
Отец ребёнка: Унтила Иоанн
Рождение ребёнка
1849
Сын: Унтила Димитрий
Отец ребёнка: Унтила Иоанн
Смерть
Неизвестно