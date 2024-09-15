Унтила (Донос) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унтила (Донос) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Донос Лукиян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Унтила Георгий

Отец ребёнка: Унтила Иоанн

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Адырова (Унтила) ??Екатерина

Отец ребёнка: Унтила Иоанн

Рождение ребёнка
1849

Сын: Унтила Димитрий

Отец ребёнка: Унтила Иоанн

Смерть
Неизвестно

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