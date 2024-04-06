Круглов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1934
Дата смерти07.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панктатова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Круглова Галина Михаловна
Рождение ребёнка
11.03.1963
Дочь: Боброва Елена Николаевна
Мать ребёнка: Круглова Галина Михаловна
Смерть
07.08.1976