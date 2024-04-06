Круглов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1934

Дата смерти

07.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панктатова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Круглова Галина Михаловна

Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Боброва Елена Николаевна

Мать ребёнка: Круглова Галина Михаловна

Смерть
07.08.1976

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