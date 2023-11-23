Предтечевский Дмитрий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предтечевская) Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Рождение ребёнка
15.06.1896
Сын: Предтечевский Евгений Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Николаева
Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Смерть
Неизвестно