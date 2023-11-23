Предтечевский Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПредтечевский Дмитрий Алексеев

Предтечевский Дмитрий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Предтечевский Алексей Иоаннов

Мать: Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева

Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предтечевская) Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Мария Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Предтечевский Евгений Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Николаева

Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.