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Князев Василий Фёдорович

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Место рождения

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область

Дата рождения

16.02.1903 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1903 ст.

Отец: Князев Фёдор Ефимович

Мать: Князева Мария Ионовна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1931

Сын: Князев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Князева Клавдия Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Князева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Князева Клавдия Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Награда
20.05.1946
Коломна, Коломенский, Московская область
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г" Номер удостоверения: Р-099478
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Клавдия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенский завод им. В.В.Куйбышева Должность: Инженер по термической обработке
Смерть
1985
Коломна, Коломенский, Московская область
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