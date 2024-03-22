Князев Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.02.1903 ст.
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1903 ст.
Отец: Князев Фёдор Ефимович
Мать: Князева Мария Ионовна
Рождение ребёнка
19.09.1931
Сын: Князев Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Князева Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Князева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Князева Клавдия Сергеевна
Награда
20.05.1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г" Номер удостоверения: Р-099478
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенский завод им. В.В.Куйбышева Должность: Инженер по термической обработке
Смерть
1985