Яконова (Назаренко) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967
Отец: Назаренко Александр Иванович
Мать: Назаренко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яконов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Яконов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яконов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Яконов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яконов Николай