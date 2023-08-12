Яконова (Назаренко) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яконова (Назаренко) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967

Отец: Назаренко Александр Иванович

Мать: Назаренко Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яконов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Яконов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яконов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Яконов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яконов Николай

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