Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1916
Дата смерти23.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: (Черкасова) Маргарита Ильинична
Отец ребёнка: Черкасов Илья Яковлев
Источник: свидетельство о рождении
Смерть
23.08.1993
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Источник: свидетельство о смерти