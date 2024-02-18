Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1916

Дата смерти

23.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
25.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Илья Яковлев

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: (Черкасова) Маргарита Ильинична

Отец ребёнка: Черкасов Илья Яковлев

Источник: свидетельство о рождении
Смерть
23.08.1993
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Источник: свидетельство о смерти

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